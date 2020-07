Laatste woningen De Kleine Hortus in Groningen opgeleverd

nieuws

Foto: Van Wijnen

De laatste veertien woningen van de nieuwe woonwijk De Kleine Hortus zijn deze week opgeleverd. Daarmee is de wijk (voorlopig) compleet.

Het gaat om 14 nieuwe duurzame rij- en hoekwoningen. De kopers konden zelf hun woning samenstellen. Daardoor hebben alle woningen nu verschillende elementen zoals uitbouw, energietoepassingen, kozijnen, garage, installaties, keuken- en badkamer afwerking. Ook werden, bij wijze van proef, bij een deel van de woningen alvast tuinen aangelegd voordat de bewoners in de woning trokken.

De woningen die afgelopen week opgeleverd werden horen bij fase drie van de nieuwbouwwijk. In de afgelopen jaren werden er voor fase één al 49 aardbevingsbestendige huurwoningen gebouwd, verdeeld over zeven woonblokken. Fase twee bestond uit 53 aardbevingsbestendige, gasloze en energiezuinige woningen, waarvan 37 rij- en hoekwoningen en 16 twee-onder-een-kapwoningen. Daarnaast werden er 7 vrije kavels aangeboden, waarop de bouw nog in volle gang is.