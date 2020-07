Koninklijke Horeca overweegt juridische stappen om coronaregels Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Koninklijke Horeca Nederland, KHN, overweegt juridische stappen te nemen om de coronamaatregelen die vanaf vrijdag in de Groningse horeca gelden van tafel te krijgen. Dat meldt de KHN bij het Dagblad van het Noorden.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen maakte donderdagmiddag bekend dat er een toegangsstop gaat gelden voor alle cafés, nachtwinkels en eetgelegenheden binnen de Diepenring. De maatregel betekent dat in de nacht van vrijdag op zaterdag én van zaterdag op zondag de deuren van cafés om 01.30 uur dicht gaan. Nieuwe gasten zijn dan niet meer welkom, klanten die dan al binnen zijn mogen blijven tot het café sluit. Ook terrassen moeten om half twee sluiten en moeten om 02.00 uur opgeruimd zijn.

Groningse horecabedrijven lieten donderdagavond aan OOG Tv weten verbaasd te zijn. Men vreest dat op deze manier de nachthoreca de nek om wordt gedraaid, terwijl ondertussen het aantal besmettingen in Groningen relatief laag blijft. Schuiling zegt dit beleid uit te willen voeren omdat afgelopen weken is gebleken dat mensen in de loop van de nacht, na het nuttigen van alcohol, niet meer te sturen zijn door de gemeentelijke toezichthouders.