Komende winter geen Transavia-vluchten vanaf Eelde

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vliegmaatschappij Transavia vliegt komende winterperiode niet vanaf Groningen Airport Eelde.

Op dit moment vliegt Transavia twee keer in de week vanaf GAE naar Kreta en naar Palma de Mallorca. Vanaf september zullen deze vluchten nog één keer in de week plaatsvinden. In november start de winterperiode. Aanvankelijk werd er dan tot maart gevlogen op Gran Canaria maar die bestemming is komen te vervallen vanwege veranderingen in de markt. Aanvankelijk werd gemeld dat er in plaats daarvan op Lanzarote gevlogen zou worden, maar dit blijkt een fout te zijn.

Reizigers die naar Gran Canaria willen zijn overigens in de winter gewoon welkom in Eelde. Ook TUI biedt de vlucht aan.