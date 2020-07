Komende nacht flink wat regen mogelijk tijdens passage koufront

nieuws

Volgens het Europese weermodel ECMWF kan er in Groningen in de nacht van zaterdag op zondag 14 millimeter neerslag vallen. Volgende week lijkt stabieler te gaan verlopen.

Precies een jaar geleden beleefde Nederland de warmste dag ooit sinds de start van de metingen. Op vliegbasis Gilze Rijen werd op het KNMI-station een temperatuur van 40,7 graden gemeten. In Groningen werd het een jaar geleden 36,5 graden en een dag eerder zelfs 36,9. Die tropische hitte lijkt op dit moment ver weg. In plaats daarvan trekt er vanavond en komende nacht een koufront over het land waarbij regionaal 10 tot 20 millimeter aan neerslag kan vallen, en plaatselijk 20 tot 30 millimeter niet uitgesloten kan worden. De voorspelling is dat er in Groningen zo’n 14 millimeter neerslag gaat vallen.

Zondag wordt het bij een krachtige tot harde wind uit westelijke richting maximaal 21 graden. De kans op een bui blijft bestaan. Maandag verloopt grotendeels bewolkt, waarbij de maximumtemperatuur uitkomt op 22 graden. De ochtend en middag verlopen droog, in de avond kan het opnieuw gaan regenen.