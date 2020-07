“Komend weekend mogelijk 25 graden”

nieuws

De kans is aanwezig dat we volgend weekend richting de 25 graden gaan waarbij het in het zuiden van land wellicht al tropisch kan worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dit weekend is het nog licht onbestendig”, vertelt Kamphuis. “Zaterdag kunnen er wat buien vallen, zondag en maandag blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Zaterdag is het rond de achttien graden, maandag loopt het kwik op naar 22 graden. Dinsdag zien we dat er een storing vanaf de Atlantische Oceaan richting de Noordzee trekt. Dit zorgt bij ons op zowel dinsdag als woensdag voor buien waarbij de temperatuur weer een aantal stappen terug doet. Ook donderdag is de atmosfeer nog licht verkouden en is een bui niet uit te sluiten. Wel wordt het dan rond de twintig graden.”

Vanaf donderdag kunnen er twee dingen gebeuren

Volgens Kamphuis wordt het vanaf donderdag interessant. “Je ziet dat de verschillende weermodellen vanaf dan met verschillende oplossingen komen. We zien dat er vanaf de oceaan een hogedrukgebied dichterbij komt. Dit gebied kan twee dingen doen. Het kan in de eerste oplossing als zelfstandig hogedrukgebied doortrekken naar Centraal-Europa. Het kan ook, en dat is de tweede oplossing, als een gordel uit gaan rollen over het midden van Europa. Wat dit precies betekent? Stel dat het laatste gebeurt dan zal de wind bij ons uit het westen blijven waaien waarbij we te maken krijgen met gematigde temperaturen en overwegend droog weer.”

Hogedruk boven Centraal Europa

Geloof je zelf ook in deze oplossing? “Op basis van de informatie die ik nu heb denk ik dat de eerste oplossing meer voor de hand ligt. Dit zou betekenen dat als het hogedrukgebied eenmaal boven Centraal-Europa ligt, de wind bij ons uit naar het zuidoosten draait. Er komt dan transport van warme lucht vanuit het zuiden van Europa op gang. Zaterdag wordt het dan in Groningen 22 of 23 graden, zondag wellicht al 25 waarbij het in de zuidelijke provincies al tropisch wordt.”

Komende weken vaker zomerweer

Maar welke oplossing het ook wordt, het gaat dus sowieso beter worden? “De komende week hebben we nog te maken met buien en onstabiel weer. In en na het komende weekend wordt het meer zonaal. Of het tijdelijk is? Ik denk dat de hogedrukgebieden wat in kracht toe gaan nemen waardoor we de komende weken vaker met zomerweer te maken zullen krijgen.”