Komeet Neowise stelt niet teleur

Foto: Ineke Visser

Afgelopen nacht is de komeet Neowise voor het eerst met het blote oog te zien geweest boven Groningen (zie boven). Het loont de moeite ook de komende nacht de blik naar boven te richten.



Wetenschapsjournalist Govert Schilling: ‘Kijk rond middernacht heel laag aan de noordelijke horizon, of later in de nacht (03.00 of zo) wat hoger in het noordoosten, linksonder de heldere ster capella. zorg voor vrij uitzicht en bij voorkeur donkere omgeving’.

Op meerdere plekken kon men vannacht naast de komeet ook genieten van lichtende nachtwolken.

#Komeet #NEOWISE in combinatie met

vannacht (za 11/zo 12) zelf komeet #neowise zien? kijk rond middernacht heel laag aan de noordelijke horizon, of later in de nacht (03.00 of zo) wat hoger in het noordoosten, linksonder de heldere ster capella. zorg voor vrij uitzicht & bij voorkeur donkere omgeving. RT mag 🙂 https://t.co/D4IPGYrM2E — ★ govertschilling (@govertschilling) July 11, 2020