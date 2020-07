Komeet Neowise bereikt komende nacht zijn grootste helderheid

nieuws

Foto: Joris van Tweel (Adorp)

Komeet Neowise bereikt zaterdagavond zijn grootste helderheid. De verwachting is dat de weersomstandigheden goed zijn om de komeet te kunnen spotten.

OOG-weerman Johan Kamphuis: “De dag verloopt zwoel en het zal tot laat in de avond qua temperatuur aangenaam blijven. Wel is er in de avond wat bewolking maar de verwachting is dat er rond middernacht opklaringen zijn.” Dat is ook het moment dat Neowise zichtbaar zal zijn. De komeet dient zich rond 22.30 uur aan en zal rond 01.30 uur het hoogtepunt bereiken. Om Neowise te spotten moet er naar het noorden tot noordwesten worden gekeken.

Of de komeet met het blote oog valt te spotten is onduidelijk. Ondanks de verhoogde helderheid produceert de komeet minder licht dan de sterren. Een telescoop, verrekijker of een goede camera is handig om de komeet goed in het vizier te krijgen. Ook de komende periode zal Neowise nog te zien zijn. Aanstaande woensdag is de afstand tot de aarde het kleinst, maar de helderheid is dan al iets afgenomen. Daarna raakt de komeet steeds verder verwijderd waarbij de afstand in september zo groot zal zijn dat Neowise niet meer te zien zal zijn.

