KNVB maakt competitieschema eredivisie woensdag bekend

Foto: Sportphotoagency.com FC Groningen - FC Utrecht 0-1 *Issah Abass* of FC Utrecht scores 0-1

FC Groningen weet woensdag op welke data er tegen wie gespeeld gaat worden. De KNVB maakt dan het competitieschema van het betaalde voetbal bekend.

Het gaat om een conceptprogramma. Na overleg kunnen er nog wedstrijden verplaatst worden. In het weekeinde van 12 en 13 september gaat de eredivisie van start. De belangrijkste wedstrijden en derby’s worden zo veel mogelijk in het tweede deel van het seizoen gespeeld.

De hoop is dat er dan weer in volle stadions gespeeld mag worden. Vanwege de coronacrisis wordt in het begin slechts een beperkt aantal toeschouwers binnen gelaten. Voor FC Groningen is dat waarschijnlijk ruim vierduizend.