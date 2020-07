Klooster Yesse moet verbinding krijgen met archeologisch park De Vork

nieuws

Yesse-voorzitter Annemiek Bos wijst burgemeester Koen Schuiling de plek waar het Klooster Yesse (1215-1594) heeft gestaan - foto: Klooster Yesse

Het terrein van het voormalige cisterciënzer vrouwenklooster Yesse in Haren moet een verbinding krijgen met het naastgelegen archeologisch park De Vork. Dat hoorde burgemeester Koen Schuiling van Groningen dinsdag tijdens een werkbezoek.

Schuiling bezocht dinsdag verschillende locaties in de oude gemeente Haren waaronder het Boermapark, Appèlbergen en de Wijkpost Haren. Maar het werkbezoek begon in Essen bij het vrouwenklooster Yesse dat daar van 1215 tot 1594 gestaan heeft. Van voorzitter Annemiek Bos kreeg Schuiling te horen dat het archeologisch park De Vork en het kloosterterrein elkaar naadloos zouden kunnen aanvullen en versterken. Zeker nu recent ontdekt is dat het gebied al duizenden jaren bewoond wordt.

De kansen die er nu liggen zijn volgens Bos ook ideaal. Samen met Het Groninger Landschap, dat sinds 2015 eigenaar is van de voormalige kloostergronden, zou een nieuw bezoekerscentrum ingericht moeten worden. Het huidige bezoekerscentrum is te krap geworden, zeker als ook aanvullende informatie gegeven moet gaan worden over het gebied van De Vork. Bos vertelde ook dat men inmiddels contact heeft opgenomen met het nieuw in te richten Historisch Museum aan de A in Groningen om te onderzoeken in hoeverre de boeiende kloostergeschiedenis in Stad en provincie een plek in dat museum kan krijgen.

Burgemeester Schuiling liet na het bezoek weten dat het hem verwondert dat een koppeling tussen Yesse en De Vork nog niet is geëffectueerd. Hij bood desgewenst aan te bemiddelen waar dat nodig is.