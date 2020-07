Kinderen worden voorgelezen bij alternatief Noorderzon

In het Groninger Forum konden kinderen woensdag in kleine groepjes luisteren naar allerlei korte verhalen die werden voorgelezen door onder anderen burgemeester Koen Schuiling.

De middag was een onderdeel van het Noorderzon festival, dat dit jaar door de coronamaatregelen in juli en augustus op verschillende plekken in de gemeente plaatsvindt. Voor organisator Stefan Nieuwenhuis is dit een goed alternatief. “Laat ik het positief zeggen: dit is ontzettend leuk. Het is heel leuk om te zien hoe de kinderen en de voorlezers reageren.”

Ynze van der Spek las zijn eigen verhaal voor. “Dat was bloedspannend. Ik heb het niet zo lang geleden geschreven. Ik ben het nu voor het eerst aan het voorlezen aan de kinderen waarvoor het bedoeld is. Dat is natuurlijk heel erg leuk.”

Nieuwenhuis is heel tevreden over de middag. “Dit smaakt naar meer. Als je ziet hoe de kinderen reageren is ook het voorlezen een succes, dat ook buiten Noorderzon nog meer mag gebeuren. Het prikkelt de fantasie van kinderen en ze leren luisteren, dat is ook best belangrijk.” Dat vindt ook Van der Spek. “Je gaat mee in het verhaal als je wordt voorgelezen. Je hebt geen last van moeilijke woorden waardoor je de draad van het verhaal kwijtraakt. Dat zorgt ervoor dat de fantasie van kinderen geprikkeld wordt. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die moet gebeuren als je opgroeit. En als je opgegroeid bent moet het nog steeds gebeuren.”