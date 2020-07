Kinderen tonen zelf gevonden archeologische schatten in Universiteitsmuseum

nieuws

Kinderen kunnen het Universiteitsmuseum deze zomer meehelpen een pop-up museum te maken bij de entree van de tentoonstelling DIG IT ALL. Ze mogen hier hun eigen gevonden schatten met verhaal tentoonstellen.

Kinderen kunnen de voorwerpen meenemen bij hun bezoek aan het museum. Het is de bedoeling dat ze er een verhaaltje bij maken, zodat de bezoekers van het museum weten wat het is en waar het is gevonden.

Het pop-up museum wordt opgebouwd bij de ingang van de DIG IT ALL-tentoonstelling in het museum. Ter ere van het honderdjarig bestaan van het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen bieden het museum een kijkje achter de schermen van dit vakgebied.

De evenementen zijn, met uitzondering van ‘De Schatten van de Wierde’, vrij toegankelijk. Voor toegang tot de tentoonstelling DIG IT ALL geldt het reguliere tarief. Het museum is deze zomer open van dinsdag t/m zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.