Kinderen kunnen naar het strand in De Hoogte

Zandkastelen bouwen, knutselen of gewoon even lekker in het zand liggen. Sinds vandaag kan het in De Hoogte. Daar is de speeltuin nu omgedoopt in ‘De Hoogte aan Zee.’ Het strand werd maandag officieel geopend door kinderburgemeester Floor en wethouder Carine Bloemhoff.

Ook zeven andere speeltuinen in de Stad worden deze weken omgetoverd in een leuke zomerse speelplek voor kinderen. Hier kunnen kinderen die deze zomerse dagen niet er op uit gaan toch even in vakantie sferen raken. De 'stranden' zijn open tot en met 6 augustus.

Door het coronavirus gaan veel gezinnen niet op vakantie. Daarnaast zijn er ook veel gezinnen die geen geld hebben om op vakantie te gaan. Speciaal voor deze kinderen organiseert de Speeltuincentrale, naast deze strandspeelmiddagen, ook allerlei andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld boomhutten bouwen, of theater workshops.