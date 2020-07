Kettingzaagkunstenaar maakt zeemeermin en arend in Lewenborg

De wijk Lewenborg krijgt er deze dagen twee kunstwerken bij. Een kunstenaar is namelijk bezig om twee bomen met kettingzagen om te toveren tot beelden van een arend en een zeemeermin.

De bomen markeren de ingang van het LeRoy natuurgebied, dat nu verscholen is achter appartementen. “Er stonden al drie kunstwerken van deze man in het begin van het gebied”, zegt Gerrit Vos van de stichting LeRoy. “Maar omdat het appartementencomplex daar kwam moesten die weg. Nu vonden we het leuk om de ingangen weer te markeren met twee beelden. Het geeft aan dat de natuur hier begint.”

“Ik maak een visarend en een zeemeermin omdat deze buurt Atlantis is,” vertelt kunstenaar Rolf Döderlein de Win. “Moeilijk is het niet. Je moet veel oefenen, dat kan ook op een appel of een wortel. Het goede gereedschap is het halve werk. Eén zo’n boom kost me ongeveer 7 uur.”

De omwonenden zijn enthousiast. “De buren vinden het geweldig, ze kijken ook vanaf hun balkons. In plaats van dat ze klagen over het lawaai krijg je een duimpje omhoog.” Ook Vos is tevreden. “Het is fantastisch. Maar ik ben ook niet anders gewend van Rolf. Geweldig wat die man doet.”