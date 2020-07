Kerken en torens deze zomer geopend voor het publiek

nieuws

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24148338

Diverse kerken en torens van de Stichting Oude Groninger Kerken zijn deze zomervakantie geopend voor het publiek. Dat heeft de stichting woensdagmiddag bekendgemaakt.

“Veel mensen blijven deze zomer tijdens hun vakantie in eigen land”, vertelt een woordvoerder van de stichting. “Als je op vakantie in het buitenland bent komt het regelmatig voor dat je dan een kerkje binnenloopt. Om even de stilte en de rust te voelen of de magie te ervaren. Dat willen we de toeristen ook hier in Groningen bieden. En dat kan ook. We hebben prachtige middeleeuwse kerken met indrukwekkende gewelven, plafondschilderingen en zeer zeldzame orgels.”

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart besloten diverse kerken de deuren voor het publiek te sluiten. Nog steeds zijn er kerken die gesloten zijn, maar toch is ook een deel weer open. Ditzelfde geldt voor de torens van de kerk. De torens van Termunten, Uitwierde en Garmerwolde kunnen in ieder geval door het publiek beklommen worden.

Meer informatie over de kerken in de zomer is te vinden op deze website.