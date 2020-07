Kat met vangstok van dak gehaald

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpverleners moesten maandagavond in actie komen bij een woning aan de Pelikaanstraat in de Florabuurt vanwege een dier in de problemen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 19.10 uur binnen waarop een hoogwerker ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een kat die op het dak zit”, vertelt Wind. “Het dier kan er met geen mogelijkheid af komen, daarom werden de hulpdiensten gebeld.” De hoogwerker werd daarop in positie gebracht maar al snel werd duidelijk dat de hoogwerker er niet goed bij kon. “Een brandweerman is daarop met een vangstok de woning ingegaan. Via een geopend raam kon met behulp van de stok de kat naar binnen worden getrokken.”

De kat mankeerde ogenschijnlijk niets. Binnen een kwartier konden de hulpdiensten weer terugkeren naar de kazerne.