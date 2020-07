Kanoën, drummen en dansen tijdens zomervakantieprogramma in Ten Boer

nieuws

Foto: gemeente Groningen

Kinderen en tieners uit de oude gemeente Ten Boer kunnen deze zomer deelnemen aan een uitgebreid zomerprogramma. Het programma wordt georganiseerd door WIJ Ten Boer, VRIJDAG en Bslim.

Jeugd uit Woltersum die gaan kanoën, trommelen op emmers voor jongeren uit Sint Annen en Ten Boer en een hip hop-dansworkshop van Tresor. Samen met de buurtsportcoach is er een gevarieerd programma samengesteld waar kinderen en jongeren in de leeftijd van drie tot en met zeventien jaar aan deel kunnen nemen. Dat er een zomerprogramma wordt aangeboden is niet nieuw, maar de coronacrsisis heeft alles anders gemaakt. Omdat juist nu veel mensen niet op vakantie gaan is besloten om veel meer activiteiten te organiseren dan normaal.

Iedere vakantieweek is gekoppeld aan een bepaald thema. Zo is er een waterweek, een muziekweek en een circusweek. De activiteiten die gehouden worden passen bij het thema. Het volledige programma is te vinden op deze website. Behalve een overzicht kun je je op deze website ook inschrijven, en staat vermeld wat je mee moet nemen en wat de eventuele kosten zijn. Het zomerprogramma wordt gesponsord door de gemeente Groningen, Dorpsbelangen Ten Boer en To Be Jong.