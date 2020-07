Kabinet doet oproep: “Houd je aan de coronamaatregelen, doe niet asociaal”

nieuws

Foto: rijksoverheid.nl

Het kabinet heeft woensdagavond een dringend beroep gedaan op iedereen om zich zo strikt mogelijk aan alle coronamaatregelen te houden. De laatste dagen neemt het aantal coronabesmettingen flink toe.

“De toename van het aantal besmettingen is geen goede ontwikkeling”, zegt minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie. “We moeten ons beter aan de regels houden. Zo niet, dan is de kans groot dat burgemeesters lokaal strengere maatregelen moeten gaan nemen.” En dat betekent dus anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij klachten, je laten testen als dat nodig is en je handen helemaal stuk wassen. “Laten we dat allemaal doen, anders moet er lokaal of misschien regionaal worden ingegrepen.”

Grapperhaus deed bij het persmoment vooral een beroep op de jongeren. De afgelopen dagen brachten verschillende media nieuwsberichten dat jongeren ondanks de maatregelen toch feestjes hielden. “Jullie hebben niet goed opgelet. Corona is wereldwijd helaas overal aanwezig. Als je desondanks toch vindt dat je die dingen moet doen, is dat asociaal. Je plaatst je zo buiten de gemeenschap en denkt alleen aan jezelf.”

Dinsdag liet het RIVM weten dat het aantal besmettingen in een week tijd is verdubbeld van 534 naar 987 besmettingen. Het aantal positieve test steeg met twee derde.