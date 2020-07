Juwann James maakt selectie Donar voor komend seizoen compleet

sport

Foto: Fribourg Olimpic

De laatste aanwinst van Donar voor het komende seizoen is Juwann James. Donderdagmiddag presenteerde de club de 33-jarige Amerikaanse Power-Forward.

James speelde vrijwel zijn gehele profcarrière in Zwitserland. Hij was eerder al eens onder de hoede van Donar-hoofdtrainer Ivan Rudez, bij Lions in Genève. Het afgelopen seizoen speelde James voor Fribourg Olimpic.

Het team van Donar voor het komende seizoen is compleet. De ploeg bestaat uit Thomas Koenis, Leon Williams, DaVonté Lacy, Jarred Ogungbemi-Jackson, Kjeld Zuidema, Nesta Agasi, Will Moreton, Sheyi Adetunji, Damjan Rudež, Willem Brandwijk, Justin Watts en Juwann James.