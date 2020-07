‘Julimaand staat voor duidelijke trendbreuk in het Groningse weer’

nieuws

“Hoewel deze maand nog niet ten einde is, kunnen we al wel enkele ruwe conclusies trekken”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “De gemiddelde temperatuur zal ergens rond de 16 graden uitkomen en dat is een graad te koel. Een duidelijke trendbreuk, want verreweg de meeste maanden verlopen voortdurend te warm.”

“Verder is het net met nu al ruim 100 mm aan neerslag in de omgeving van Groningen terwijl 75 normaal is. En daar komt nog wel wat aan millimeters bij. Ook is het een tikje aan de sombere kant, de verwachting is dat we op ongeveer 180 zonuren uitkomen tegen 200 normaal. Tegen alle seizoensverwachtingen heeft juli net als juni zijn eigen pad gevolgd en dat was duidelijk een andere dan de grote modellen die vooral hitte en droogte voorzagen.”

“Ons gebied is een uitzondering als het om neerslag gaat en behoren wij duidelijk tot het natste deel van ons land, samen met een strook over het oosten van Friesland. Vooral in het zuidoosten verloopt deze maand opnieuw droog met in veel gebieden tussen de 40 en 45 mm regenwater. Nog altijd wel een stuk meer dan dat er in de voorgaande julimaanden viel.”