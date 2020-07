‘Juli gaat geen zomeroffensief meer brengen: wisselvallige periode in aantocht’

nieuws

De kans dat we deze maand nog met een heus zomeroffensief te maken krijgen is erg klein. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag wisselen zon en wolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend kan er een klein buitje vallen, in de middag is het droog. Bij een zwakke of matige noordwestenwind, kracht twee of drie, wordt het 18 graden. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar ongeveer 10 graden en zijn er opklaringen.”

“Dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. De kans op een bui op deze dag is groter. Het wordt ongeveer 19 graden. Woensdag blijft het bij 18 graden wel droog. Donderdag wordt het warmer met 22 graden maar gaat er later op de dag weer regen vallen.”

Maar Johan. Geen zomeroffensief meer deze maand?

Nee. Ik verwacht dat er deze maand geen zomeroffensief meer komt. Het lijkt er op dat op zondag een nieuwe wisselvallige periode ingeluid gaat worden als een depressie vanaf de oceaan zich langzaam in de richting van ons land beweegt. Dit betekent weer een sterk toenemende kans op regen met kwikstanden rond de 20 graden.