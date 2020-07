JOVD: “Toegangsstop in horeca gaat zorgen voor kat- en muisspel”

nieuws

De JOVD in Groningen vindt een toegangsstop in de Groningse horeca in de binnenstad een ineffectieve maatregel. Dat laat de fractie vrijdagochtend weten.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen maakte donderdagmiddag bekend dat er een toegangsstop gaat gelden voor alle cafés, nachtwinkels en eetgelegenheden binnen de Diepenring. Met de maatregel moet de verspreiding van het coronavirus een halt toe worden geroepen. De maatregel betekent dat in de nacht van vrijdag op zaterdag én van zaterdag op zondag de deuren van cafés om 01.30 uur dicht gaan. Nieuwe gasten zijn dan niet meer welkom, klanten die dan al binnen zijn mogen blijven tot het café sluit. Ook terrassen moeten om half twee sluiten en moeten om 02.00 uur opgeruimd zijn.

Chaos en drukte

“Alle mensen in een keer van het terras sturen zorgt voor chaos en drukte”, zegt Tom Boer van de Groningse JOVD. “Dit geeft het coronavirus juist de kans om zich extra te verspreiden. Verder zal de sfeer in de stad snel omslaan als mensen verplicht worden door de horecaondernemer of de politie om weg te gaan.”

Kat- en muisspel

De JOVD voorspellen een kat- en muisspel tussen mensen die uitgaan en de burgemeester. “Mensen zullen, helemaal in de vakantieperiode, op andere plekken of op andere dagen uitgaan. Op deze manier komt er van de gewenste viruspreventie niets terecht.” De jongerenorganisatie denkt dat het beter is om de reguliere coronamaatregelen te handhaven waarbij er gelet wordt op een maximumaantal bezoekers in een etablissement en zitplaatsen in de kroeg en een terras waarbij voldoende afstand bewaard kan worden. “Desnoods laat men een maximumaantal mensen in de drukke uitgaansgebieden toe, maar met een toegangsstop vererger en verschuif je de problemen.”