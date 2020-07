Jongereninitiatief Heel Holland Hiked doorkruist Groningen op 31 juli

nieuws

Onder de naam ‘Heel Holland Hiked” wandelen jongeren van de Nationale Jeugdraad vanaf 31 juli drie weken door Nederland om het gesprek aan te gaan over klimaatverandering.

Op de eerste dag lopen ze van Pieterburen naar Groningen. Tijdens hun tocht van 523 kilometer wil het team met jongeren praten die normaal gesproken in het klimaatdebat niet worden gehoord. De gesprekken en ideeën die het team onderweg verzamelt, worden gepresenteerd aan Nederlandse beleidsmakers en op internationale conferenties van de Verenigde Naties.

Oprichter Eefke van de Wouw zegt, “Klimaatverandering is een grote zorg voor veel jongeren en heeft hierdoor ook een impact op onze mentale gezondheid. Daarom willen we naar buiten, de natuur in. Wij moeten voor de natuur zorgen maar de natuur zorgt ook voor ons.”

Het team begint in Pieterburen en volgt het Pieterpad naar Nijmegen, om vervolgens via het Pelgrimspad in Amsterdam te eindigen. Er lopen ook experts mee, om hun kennis over klimaatverandering en biodiversiteit te delen met de jonge wandelaars. Via de website heelhollandhiked.com kunnen jongeren tot 30 jaar zich aanmelden om een dag de route bij hun in de buurt mee te lopen.