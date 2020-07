Jongerencontainer Ten Boer maandag toch van start

nieuws

In 2019 aangekondigd, in februari 2020 geplaatst en maandag 6 juli gaat ie open: de Jongeren OntmoetingsPlek (JOP) in Ten Boer.



Begin maart deed de rechter uitspraak in het voordeel van de gemeente. Deze uitspraak volgde na het beroep van de ondernemers tegen het besluit op bezwaar, nadat de gemeente een toelichting op de handhaving had geleverd. De JOP mocht open, maar toen kwam de coronacrisis.

Inmiddels heeft het kabinet de maatregelen rond corona een aantal keren verruimd. Bijeenkomsten mogen weer, met inachtneming van de adviezen van het RIVM. Daarom opent de gemeente de JOP aanstaande maandag.

Vanaf dan kan de jeugd terecht in de JOP aan de Bedrijvenweg in Ten Boer. De openingstijden zijn zondag tot en met donderdag van 10:00 uur tot 23:00 uur en vrijdag en zaterdag van 10:00 uur tot en met 0:00 uur.

‘Jeugdwerk van het WIJ-team is er om de jongeren te begeleiden, de gemeentelijke toezichthouders en de politie houden een oogje in het zeil’, schrijft de gemeente.