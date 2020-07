Jonge wetenschappers sturen brandbrief: ‘Laat ons niet in de steek’

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de toekomst van jonge wetenschappers als er niet snel iets gebeurt. De Nederlandse Young Academies, waaronder de Groningse Young Academy, heeft maandag een brandbrief aan de regering gestuurd.

In de brandbrief wordt gevraagd om een continuïteitspakket van 350 miljoen euro beschikbaar te stellen. Net als veel andere sectoren heeft de academische wereld de afgelopen maanden haar activiteiten moeten aanpassen aan het nieuwe normaal. Voor wetenschappers met vaste aanstellingen was dit haalbaar, maar voor jonge onderzoekers op tijdelijke contracten niet. Velen van hen kunnen door de crisis hun onderzoeksprojecten niet succesvol afronden, waardoor eerdere investeringen in onderzoek en innovatie vernietigd dreigen te worden en een generatie van jonge onderzoekers verloren gaat voor de wetenschap en de maatschappij.

De voorbije periode heeft de sector al veel gedaan om de vertraging op te vangen maar de eigen middelen en reserves zijn onvoldoende om de continuïteit van onderzoek en innovatie te garanderen. Om het onderzoek van de aanstormende generatie te steunen wordt nu de oproep gedaan voor een continuïteitspakket van 350 miljoen euro. Het bedrag is tot stand gekomen op basis van interne berekeningen van verschillende academische organisaties.

De brandbrief die verstuurd is naar minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs is hier te lezen. De brief is ondertekend door Het Promovendi Netwerk Nederland, PostdocNL en De Jonge Akademie.