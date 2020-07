“Joden werden na WO II niet met open armen ontvangen in Groningen”

Vrijheid met een zwarte rand is een expositie over de Joden in Groningen na de Tweede Wereldoorlog.



In de Synagoge in de Gelkingestraat laat men zien hoe de Groningse joodse gemeenschap weer probeerde op te krabbelen na de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog. Maar 200 van de 2500 Groningse Joden keerden weer terug naar de stad.

En die werden bepaald niet met open armen ontvangen. “Wij hebben het ook zwaar gehad hoor”, kregen de Joden te horen nadat ze verteld hadden over de vernietigingskampen. Ook bleken er mensen in hun huizen te wonen die niet zo maar weg wilden.

Met de tentoonstelling wil de Joodse gemeenschap ook tegengif bieden aan het oprukkende antisemitisme. Dat wil men doen door meer te laten zien van hun cultuur.

De tentoonstelling is de hele zomer nog te zien.