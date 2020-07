Jeugdtoernooi Eurovoetbal keert mogelijk terug in 2022

sport

De John Schokker Foundation wil in 2022, voor het eerst in tien jaar, weer een editie van het Eurovoetbal-jeugdtoernooi organiseren. Dat vertelt John Schokker donderdagmiddag aan het Dagblad van het Noorden.

In 2022 vieren Velocitas, GRC en Be Quick 1887 allemaal een jubileum. Ter ere daarvan wil Schokker het toernooi nieuw leven inblazen. Het idee staat nog in de kinderschoenen, de uitwerking van de plannen voor het toernooi moet de komende maanden gaan gebeuren.

Voor het toernooi wil Schokker terug naar het originele format, namelijk wedstrijden op de velden van alle organiserende clubs en een talentenelftal van de drie verenigingen dat meedoet aan het toernooi. Schokker hoopt dat ook buitenlandse club weer interesse tonen voor het toernooi. FC Groningen en SC Heerenveen worden ook gepolst voor interesse.

Sinds de start van het toernooi in 1977 groeide Eurovoetbal uit tot een prestigieus jeugdtoernooi met wereldwijde bekendheid. De laatste editie van het toernooi was in 2012, gebrek aan sponsorgeld een nieuwe editie van het toernooi toen in de weg.