‘Je helpt ons echt als je de griepprik gaat halen’

Iedereen die voor een griepprik in aanmerking komt zou deze prik komend najaar moeten gaan halen. Dat voorkomt dat ziekenhuizen overbelast raken. De landelijke oproep wordt gedaan door twee artsen van het LUMC.

Internist Jaap Fogteloo en intensivist Evert de Jonge van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, zijn er van overtuigd dat corona zich later dit jaar weer zal laten gelden, maar waarschijnlijk niet op hetzelfde niveau als afgelopen voorjaar. Toch zijn er zorgen omdat in de herfstperiode van oudsher veel mensen zich met griep- en verkoudheidsklachten melden. Als deze mensen zich aan de ziekenhuispoort melden moeten zij in quarantaine om uit te sluiten dat ze corona hebben. Dat zal heel erg op de capaciteit van de ziekenhuizen gaan drukken.

De artsen doen daarom de oproep aan de mensen die daarvoor in aanmerking komen om een griepprik te halen bij hun huisarts. “Je helpt ons echt als je die prik gaat halen als je ervoor in aanmerking komt”, zegt Fogteloo tegen Omroep West. De prik is bedoeld voor mensen van zestig jaar en ouder en mensen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen. Een griepprik is niet verplicht en om die reden zijn er veel mensen die de prik niet halen. “Daar valt nog wel winst te behalen. Hoe minder mensen met griepverschijnselen er komen hoe minder de druk op de zorg zal zijn. Dus uitgebreide en massale vaccinatie tegen griep zal ons de komende winter echt helpen.”