‘Is dit nou serieus, cynisch of sarcastisch?’

Foto: Richard Jong-A-Pin

Richard Jong-A-Pin puzzelt met dit bord nabij de Reitdiepwijk en Dorkwerd. Is het serieus, cynisch of sarcastisch? Of alle drie?



De hoofddocent economie bij de Universiteit twittert: ‘Ik loop regelmatig langs dit bord en na elke passage vraag ik me af of dit nou serieus, cynisch of sarcastisch bedoeld is. Of is het misschien serieus, cynisch en sarcastisch?’

