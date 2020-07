Inzamelingssysteem op bakfiets als oplossing voor afvalbeleid

nieuws

Foto: bewonersinitiatief Duurzame Korrewegwijk

Een bakfiets waarmee eens in de zes weken grofvuil en kringloopspullen opgehaald worden. In de Korrewegwijk denken ze met dit idee het ei van Columbus te hebben gevonden voor het afvalbeleid in de gemeente.

Het idee komt van het bewonersinitiatief Duurzame Korrewegwijk. Eens in de zes weken komt de Groenbakfiets de straat ingereden waarna bewoners hier hun kringloop- en grofvuilspullen op kunnen deponeren. Ook chemisch afval is welkom. Als de bakfiets vol is worden de kringloopspullen naar Groenhuis/Mamamini gebracht en het grofvuil naar het afvalbrengstation. De bakfiets wordt naar de locaties gereden door vrijwilligers die zich voor het initiatief aan kunnen melden.

“Betaald werk van maken”

“Veel bewoners in onze wijk zijn zeer verheugd en tevreden met ons initiatief om met een bakfiets regelmatig per straat grofvuil- en kringloopspullen op te halen”, zegt Rob Heusdens van het bewonersinitiatief. “We proberen het ook te professionaliseren waarmee betaald werk gecreëerd kan worden en de woonomgeving schoon blijft.” Volgens Heusdens is het ook de oplossing voor mensen die geen auto hebben en op deze manier toch hun spullen kwijt kunnen.

Diftar

Maar het bewonersinitiatief denkt verder. In de gemeente worstelt men met Diftar. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Door de gemeentelijke herindeling met de oude gemeente Haren moet men kiezen om het Harense systeem in de hele gemeente in te voeren of om het Diftar-systeem in Haren af te schaffen.

Statiegeldsysteem

Het bewonersinitiatief denkt dat een Diftar-systeem nadelen met zich mee brengt omdat het heffen van belastingen op afval niet stimulerend werkt. Een statiegeldsysteem zou volgens hen beter zijn waarbij mensen juist betaald krijgen voor het terugbrengen van afval. “Maar ook het huidige systeem kent nadelen. Iemand die weinig afval aanlevert moet net zoveel betalen als een gezin dat veel afval aanlevert. Om dit eerlijker te maken is Diftar volgens ons echter een verkeerd instrument.” Volgens het initiatief kan er daarom beter belasting geheven worden tijdens de aankoop van een product. Dit zou de aankoop-beslissing positief beïnvloeden en brengt daarnaast geld op waarmee het ophalen van afval gefinancierd kan worden.