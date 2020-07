Inspectie: ‘Groningen Airport Eelde hield zich aan geluids- en gebruiksregels’

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft zich in 2019 aan de regels gehouden voor het gebruik van de luchthaven en aan de geluidsnormen. Dat staat in de handhavingsrapportage die minister Van Nieuwenhuizen dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van de in totaal 293 vliegtuigbewegingen na 23.00 uur bestond het merendeel uit reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten. Slechts twee vluchten hadden volgens de dienstregeling voor 23.00 uur moeten starten of landen, maar omdat deze in uitzonderingscategorieën vielen (technische storing van het luchtvaartuig en mist), mochten deze vluchten ook na 23.00 uur vertrekken. Van de maximaal 400 toegestane militaire vluchten zijn er 89 uitgevoerd.

De ILT onderzocht 43 vluchten die van de vertrekroutes afweken. Deze vluchten weken van de vertrekroute af door aanvullende instructies van de luchtverkeersleiding door meteorologische omstandigheden en/of conflicterend vliegverkeer.