Ingekleurd beeldmateriaal uit 1919 brengt Groningen van toen tot leven

nieuws

Still uit beeldmateriaal Beeld en Geluid: http://in.beeldengeluid.nl/collectie/details/expressie/27731/false/true

Zwart-wit beelden van de stad Groningen gemaakt in 1919 die nu ingekleurd zijn. Een filmpje circuleert sinds zaterdag op Twitter en wordt massaal gedeeld.

Het filmpje op Twitter duurt 1.30 minuut en komt uit een groter geheel dat bijna zeventien minuten duurt. De beelden komen van Beeld en Geluid en zijn door een inwoner van Leidschendam voorzien van kleur. Dat is ook deze persoon zijn hobby, het verbeteren van historisch film materiaal waarbij er gebruik wordt gemaakt van moderne software. Want behalve kleur zijn er meer aanpassingen gedaan. Zo is het contrast en de helderheid gecorrigeerd, is de bewegingssnelheid aangepast en is er stabilisatie toegepast.

De inwoner van Leidschendam is niet de eerste persoon die zich waagt aan het inkleuren van dit beeldmateriaal. Eerder dit jaar waagde een inwoner van Veghel zich aan het project. Dat leverde een film op van drie minuten. In de meest recente versie gaat het om bijna zeventien minuten waarin het jaar 1919 tot leven komt. De trams door de binnenstad, het Scholtenhuis, het provinciehuis en café De Unie.

Het filmpje kan rekenen op flink wat reacties. “Mooi man! Die rust en die ruimte, heerlijk! Was alles vroeger toch misschien beter?”, schrijft Siemen. “Wat een mooi stadje”, zegt Marlow.

Bekijk hier de beelden: