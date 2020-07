Indrukwekkend schouwspel: “Fabriek op rails legt nieuw spoor aan”

nieuws

Foto: Simon Bosma

Met man en macht wordt er deze dagen gewerkt aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Door de werkzaamheden is er geen treinverkeer mogelijk.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het baanvak tussen Buitenpost en Hurdegaryp. “Het is een indrukwekkend schouwspel”, vertelt Simon Bosma. Bosma staat in Hurdegaryp te kijken naar een zogeheten spoorvernieuwingstrein. “De trein is wel een paar honderd meter lang en legt een compleet nieuw spoor aan.” Bij de vernieuwingen wordt ook echt alles vervangen. Er worden nieuwe dwarsliggers gelegd, er komt nieuwe ballastgrind en er worden nieuwe spoorstaven bevestigd.

Geen treinen

Met de vernieuwingstrein wordt het volledige traject tussen Hurdegaryp en Buitenpost vernieuwd. Dit werk moet op 19 juli klaar zijn. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de perrons. Reizigers worden tot en met volgende week zondag tussen Buitenpost en Hurdegaryp met bussen vervoerd. Hierdoor is men een kwartier tot een half uur langer onderweg.

Extra sneltrein

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanwege de extra sneltrein die vanaf december gaat rijden. Vanwege dit project wordt er al bijna twee jaar aan het spoor gewerkt. Om de extra trein te kunnen laten rijden werd het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn verdubbeld, werden perrons verlengd en werd bij de Paterswoldseweg een tunnel aangelegd.

In november twee weken geen treinen

Ook de komende maanden moet er nog hard doorgewerkt worden om alles op tijd af te krijgen. Zo zal er in november twee weken lang geen treinverkeer mogelijk zijn omdat er dan gewerkt wordt aan het nieuwe beveiligingssysteem en wordt een bocht tussen Hurdegaryp en Leeuwarden Camminghaburen, ter hoogte van Tytsjerk, verkant zodat treinen er met een hogere snelheid kunnen passeren.