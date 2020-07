‘In je eentje een uil van een bushokje halen is behoorlijk lastig’

Het personeel van de Dierenambulance Groningen heeft een moeilijke tijd achter de rug. Door de maatregelen die de stichting nam in verband met de coronacrisis, moesten alle meldingen afgehandeld worden met slechts één ambulance. Het personeel moest daarom soms lastige keuzes maken.

Door de coronamaatregelen moesten medewerkers van de stichting ook vaak alleen op pad. Dat zorgde meermaals voor dilemma’s en moeilijke situaties: “Normaal zitten we altijd met twee mensen in een ambulance, vertelt vrijwilliger Vin. “Als je alleen bent, dan mis je toch die extra handen. Laatst moest iemand een uil van een bushokje halen, zoiets is eigenlijk niet te doen in je eentje.”

Ook financieel kreeg de stichting een klap te verduren. De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat er niet langs de deuren gecollecteerd kon worden, waardoor er minder inkomsten waren. Directeur Andre Nijdam vertelt: “Onze online collecte heeft minder opgeleverd dan een collecte langs de deuren. We vallen nog niet om, maar we zullen wel moeten bezuinigen.”

Nijdam is wel ontzettend trots op het personeel en de vrijwilligers, die ondanks alle beperkingen op pad gingen: “Dit is de medewerkers niet in de koude kleren gaan zitten. Zeker niet als je lastige keuzes moet maken in zo’n drukke periode.”