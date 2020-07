“In het weekend zon maar ook actieve buien”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

In het aanstaande weekend laat de zon zich regelmatig zien maar is er ook kans op actieve buien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag zijn er zonnige perioden die afgewisseld worden door een paar wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke of matige wind, windkracht 3, uit het zuiden tot zuidwesten wordt het 22 of 23 graden. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar 15 graden. Vrijdag is het wisselend bewolkt waarbij er vooral in de ochtend kans is op een bui. Bij een matige noordwestenwind, kracht 3, wordt het dan 21 graden.”

Ook in het weekend blijven de temperaturen boven de 20 graden. “Zaterdag wordt het 22 of 23 graden. Er is dan geregeld zon maar ook kans op een bui. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag volgen er actieve buien. Ook op zondag valt er een bui maar laat de zon zich ook zien. Het wordt dan 21 graden.”