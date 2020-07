Hulpdiensten rukken uit voor auto die van de weg raakt op N46

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de N46, de Beneluxweg, is een personenauto van de weg geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk waarbij een auto van de weg is geraakt. Hulpdiensten rukten in eerste instantie massaal uit omdat er in de melding gesproken werd over een mogelijke beknelling. Behalve de politie kwam ook een ambulance en de brandweer ter plaatse.”

Uiteindelijk leek het allemaal wat mee te vallen. “Er is niemand gewond geraakt en ook niemand was bekneld komen te zitten. Wel is de auto dusdanig beschadigd geraakt dat deze weggesleept moest worden door een bergingsbedrijf.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.