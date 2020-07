Hulpdiensten rukken massaal uit om auto in greppel

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Hulpdiensten zijn zondagochtend massaal uitgerukt voor een mogelijke auto te water aan de Curaçaostraat. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 10.20 uur binnen waarop de politie, een ambulance en de duikers opgeroepen werden. Ook werd een traumahelikopter ter plaatse gevraagd. “Het gaat om een ongeluk op de kruising Curaçaostraat met de Bedumerweg”, vertelt Nuver. “De bestuurder wilde zijn auto parkeren op een parkeerplaats. Dat is niet helemaal goed gegaan. De auto is daarbij doorgeschoten en in een greppel terecht gekomen. Het voertuig belandde net niet in een vijver.”

De brandweer werd al snel weer teruggeroepen en ook de traumahelikopter werd gecancelled. “Niemand is gewond geraakt”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “De auto is geborgen door een bergingsbedrijf.”