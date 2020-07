Horeca naar de rechter voor versoepeling coronamaatregelen

nieuws

foto: Clearly Ambiguous / Flickr.com

Koninklijke Horeca Nederland, de KHN, gaat een kort geding aanspannen tegen de staat vanwege de huidige coronamaatregelen. KHN wil dat de maatregelen zo snel mogelijk versoepeld worden.

Met name de anderhalvemeterregel is de branchevereniging een doorn in het oog. Volgens de KHN zijn de maatregelen veel strenger dan noodzakelijk en willekeurig. Ook staan de regels volgens de horeca-ondernemers haaks op de versoepelingen die op andere gebieden al wel zijn doorgevoerd. Ondertussen staat veel ondernemers het water aan de lippen. Volgens KHN kunnen ondernemers met de huidige regels geen rendabele zaak runnen.

De fractie van de SP in Groningen liet eerder donderdag weten dat er wat hen betreft financiële steunmaatregelen voor horeca-ondernemers moeten komen. Volgens de socialisten zorgen financiële belangen voor een te grote spanning en druk op het naleven van de coronamaatregelen. Hierdoor ontstaan er duivelse dilemma’s tussen financiële belangen en coronamaatregelen. Afgelopen weekend haalden beelden van volle café’s en kroegen in de stad de landelijke media.

Het kort geding dient op 23 juli.