Horeca en kabinet gaan weer in gesprek over coronamaatregelen

Foto Hielke Boersma

Het korting geding dat donderdag diende tussen de Koninklijke Horeca Nederland, de KHN, en het kabinet heeft opgeleverd dat de twee partijen weer met elkaar in gesprek gaan. De rechter houdt de zaak aan.

De KHN had het kort geding aangespannen nadat eerdere gesprekken met het kabinet tot niets hadden geleid. De horeca wil graag af van de regel dat gasten altijd onderling anderhalve meter afstand moeten houden als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren, maar wel samen willen zitten. Ook zou de afstandsregel voor zitplaatsen op terrassen moeten worden geschrapt omdat de besmettingskans in de buitenlucht nihil zou zijn. “Op aangeven van de rechter hebben we besloten weer met elkaar in gesprek te gaan”, laat Dirk Beljaarts van KHN weten.

Beide partijen krijgen tot 8 augustus de tijd om er uit te komen. Mocht er dan geen akkoord zijn, doet de rechter alsnog een uitspraak. Volgens KHN is het kabinet ervan doordrongen dat de nood hoog is in de horeca. Veel ondernemers staat het water aan de lippen en dreigen er faillissementen als gevolg van de coronacrisis.