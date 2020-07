Hoogleraar RUG: ‘Studenten zouden massaal moeten protesteren voor meer contacturen’

nieuws

Foto: Twitter Janka Stoker

Janka Stoker is bezorgd over de kwaliteit van het online onderwijs en de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid van studenten. Dat laat de hoogleraar leiderschap en organisatieverandering, aan de Rijksuniversiteit Groningen, maandagochtend optekenen in De Volkskrant.

“Waarom protesteren studenten niet massaal voor soepelere regels en meer contacturen?” aldus Stoker. “Daar snap ik niks van. Waar zijn de verenigingen en de studentenvakbond?”

Uit twee enquetes onder in totaal zo’n 1700 studenten (Newcom en AT5) blijkt dat studenten een dikke onvoldoende geven aan het onderwijs tijdens de coronacrisis. “Online studeren is voor jonge mensen verschrikkelijk”, vertelt Stoker. “De kwaliteit van het aangeboden onderwijs is inferieur vergeleken met ons normale onderwijs. Er is geen interactie tussen docent en studenten, waardoor de docent niet weet of de stof is begrepen.” Ook begrijpt Stoker niet waarom basis- en middelbare scholen wel open gaan, maar instellingen voor hoger onderwijs niet: “Het is lastig om voor uit te komen, want voor je het weet word je uitgemaakt voor antivirusactivist. Maar ik ben wetenschapper en een feit is dat nog veel onbekend is over het virus en de effecten van alle maatregelen die worden genomen, inclusief die van online onderwijs.”

Volgens Stoker wordt er wel wat gedaan om de situatie in Nederland te verbeteren, maar zit er in Nederland te weinig druk achter het openstellen van onderwijsinstellingen: ‘Punt is natuurlijk ook dat er geen noodzaak wordt gevoeld ons tot het uiterste in te spannen; onze klanten zullen niet weglopen, want ze hebben geen keuze.¨