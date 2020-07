Hoogleraar RUG: ‘Overheid kan mondkapjes niet zonder wettelijke grondslag verplichten’

nieuws

Foto: Polina Tankilevitch via Pixabay

Een mondkapjesplicht is niet snel en wettelijk correct in te voeren. Volgens Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen, druist een dergelijke wettelijk verplichting in tegen artikel 10 van de Grondwet. Een dergelijke plicht is daarom een kwestie van maanden, zo laat hij maandag optekenen in het NRC.

Nu worden de coronaregels nog vastgelegd in noodverordeningen. Volgens Brouwer kunnen grondrechten daarmee alleen voor korte tijd worden ingeperkt. Voor een verplichting voor langere tijd is een wet nodig en dat kost tijd. Volgens hoogleraar Brouwer gaat een mondkapjesplicht in tegen artikel 10 van de Grondwet. Daarin staat dat mensen recht hebben op ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’.

Volgens Brouwer leiden de coronaregels nu al tot rechtsongelijkheid omdat deze per Veiligheidsregio verschillend zijn. In mei van dit jaar riep Brouwer daarom op om corona-boetes niet te betalen.