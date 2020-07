Hoofdconducteurs NS gaan gebruik maken van e-fluit

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een elektronisch fluitje. Dat is wat de hoofdconducteurs van de NS deze dagen uitgereikt krijgen. De e-fluit vervangt het ouderwetse fluitje.

Door de coronacrisis moet er sinds 1 juni in het openbaar vervoer een mondkapje gedragen worden. Dit geldt ook voor treinpersoneel. Op een fluitje blazen in combinatie met het dragen van een mondkapje is lastig. Daarom besloot de NS de e-fluit aan te schaffen die handmatig bediend kan worden. Bij verschillende vervoersbedrijven in het buitenland wordt er al elektronisch gefloten. De NS startte eerder een testperiode waarbij een aantal conducteurs uitgerust werden met het nieuwe fluiten. Die resultaten waren positief. Eigenlijk was het de bedoeling om het nieuwe fluitje in juni al in gebruik te nemen, maar de levering werd vertraagd door de coronamaatregelen.

De drieduizend hoofdconducteurs in ons land krijgen de komende dagen de e-fluit uitgereikt. Fluiten is bij wet verplicht voor een trein vertrekt.