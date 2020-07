Herstelde coronapatiënten hebben vaak littekens op hun hart

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Coronapatiënten lopen een flinke kans op een beschadigde hartspier. Dat blijkt uit onderzoek van een groep Duitse artsen. “Dit bewijst opnieuw dat het om een hele nare ziekte gaat.” Dat zegt hoogleraar Cardiologie Rudolf de Boer van het UMCG maandag als reactie op de onderzoeksresultaten in De Volkskrant.

Duitse artsen onderzochten een groep herstelde coronapatiënten. Bij een derde werd een beschadiging van de hartspier ontdekt. De Duitsers noemen het zorgwekkend omdat de onderzochte patiënten relatief jong zijn en de meesten thuis hadden uitgeziekt. “Dit bewijst opnieuw dat corona een hele nare ziekte is die het hele lichaam kan aantasten”, zegt De Boer.

MRI-beelden

De groep onderzochte patiënten bestaat uit honderd genezen personen. Tweeënhalve maand na de diagnose werd hun hart onderworpen aan een MRI-onderzoek. Bij zestig van de honderd patiënten werden tekenen van een ontsteking aangetroffen in het hartspierweefsel. Bij 32 patiënten was als gevolg daarvan littekenweefsel ontstaan dat op de MRI-beelden zichtbaar was. Littekenweefsel in de hartspier kan op termijn ernstige gevolgen hebben.

“Je moet er alles aan doen om dit virus niet op te lopen”

De Duitse artsen roepen op tot nader onderzoek waar meer ex-coronapatiënten aan moeten gaan deelnemen om daarmee te achterhalen of hun bevindingen kloppen. De Boer denkt dat het onderzoek van de Duitsers goed is uitgevoerd. “Het gaat om een onderzoek met een kleine groep mensen en de vraag is of de onderzochte patiënten daadwerkelijk een dwarsdoorsnede van de bevolking weerspiegelen. Daarom moeten Nederlandse cardiologen nu razendsnel gaan samenwerken om een onderzoek te doen bij een grote groep coronapatiënten. Ik denk dat we dan minder hartschade zullen vinden maar ook al is het percentage lager dan nóg is het zorgwekkend. Het laat maar zien dat je er alles aan moet doen om het virus niet op te lopen.”