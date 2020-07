Hennepkwekerij aangetroffen in woning Hoornsediep

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In een woning aan het Hoornsediep is vrijdag een hennepkwekerij aangetroffen. Het is onbekend of er ook mensen zijn aangehouden.

Politieagenten vielen de flatwoning vrijdag aan het einde van de middag binnen. Bij de inval werd een kwekerij aangetroffen die in werking was. Het is onbekend hoe de politie de kwekerij op het spoor is gekomen. Na de inval is een gespecialiseerd bedrijf ter plaatse gekomen die gelijk begon met de ontmanteling. De spullen werden ter plekke vernietigd.

Energiebedrijf Enexis kwam eveneens langs om de elektriciteit in de woning af te sluiten. Hoeveel planten er in de kwekerij zijn aangetroffen is niet duidelijk.