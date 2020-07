Heistelling voor intrillen damwanden verplaatst van Oude Winschoterdiep naar De Frontier

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Aannemerscombinatie Herepoort verwacht dat dinsdagmiddag de laatste damwanden worden ingetrild bij het Oude Winschoterdiep. De heistelling wordt woensdag verplaatst naar De Frontier om daar verder te trillen.

Bij De Frontier wordt één tussenwand, een deel van de zuidelijke damwand en een klein deel van de noordelijke damwand aangebracht. Deze werkzaamheden duren 6 tot 8 werkdagen, afhankelijk van de voortgang. De trilwerkzaamheden worden afgewisseld met laswerkzaamheden. Hierdoor zal het intrillen van damwandplanken niet continu zijn. Tijdens hijswerkzaamheden aan de kant van Verlengde Lodewijkstraat, kan het voorkomen voetgangers en fietsers korte tijd moeten wachten.

Inmiddels is 90 procent van het intrillen van damwanden voltooid. De direct omwonenden hebben een brief over de werkzaamheden ontvangen.