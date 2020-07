Hanze-bestuurder Henk Pijlman zoekt naar ‘mooie onderwijsmix’ voor komend studiejaar

De Stad komt weer tot leven, maar de Zernike Campus is nog steeds uitgestorven. Na een bewogen eerste helft van 2020, zullen ook de laatste maanden van Henk Pijlman als voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool niet gemakkelijk zijn.

Voor de komende periode ziet Pijlman met name uitdagingen bij de binding van studenten, met name bij de nieuwe eerstejaars. “Onderwijs is ook socialiseren”, vertelt Pijlman, je bent onderdeel van een groep. Je bouwt contacten en vriendschappen op, dat is online een stuk moeilijker.” Daarnaast zal ook het geven van praktijkonderwijs anders zijn dan normaal. Pijlman: “Wij zijn natuurlijk ook praktijkonderwijs in het HBO. Een fysiotherapeut moet leren behandelen, een sportleraar moet met kinderen aan de gang. Dat kan echt niet online.”

Pijlman zou eigenlijk al met pensioen gaan, maar hij stelde dit uit om de Hanzehogeschool door de coronacrisis te leiden. Ondanks de vele opgaven in de komende maanden, blijft Pijlman positief: “Ik denk dat er langzamerhand meer mogelijk weer meer mogelijk is bij ons en we zullen het maximale eruit halen. Maar we willen ook graag behouden wat we in de afgelopen maanden geleerd hebben. Denk aan goed thuisonderwijs en thuiswerken. De kunst zal volgend jaar zijn om daar een mooie mix van te maken.”