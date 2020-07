GSb: ‘Wat studenten bij jullie verdienen, geven ze weer uit bij de buren en andersom’

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

De Groninger Studentenbond doet een oproep aan bedrijven om jongeren niet zomaar te ontslaan. Volgens de bond hebben studenten en jongeren het zwaar met het behouden en vinden van een baan door de coronacrisis.

Donderdag werd duidelijk dat er de afgelopen maanden een recordstijging in het aantal werklozen is geweest, met name onder jongeren tussen 15 en 25 jaar. “Studenten zijn de brandstof van de Groningse binnenstad”, aldus GSb-voorzitter Jan Willem Leeuwma. “Als deze groep hard getroffen wordt zal dat de Groningse economie alleen maar pijn doen.”

Ondernemers in Groningen krijgen daarom het verzoek van de GSb om twee keer na te denken voordat ze een jongere werknemers het gat van de deur wijzen. “We hebben elkaar allemaal nodig om het hoofd boven water te houden”, aldus Leeuwma. “Daarom vragen wij: Zet studenten niet op straat. Het geld wat ze bij jullie verdienen, geven ze weer uit bij de buren en andersom.”