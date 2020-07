Grote vlonder bij Stadsstrand ligt op zijn plek

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Een vlonder van driehonderd vierkante meter ligt vanaf woensdag bij het Stadsstrand. De vlonder dient als uitbreiding op het aantal zit- en ligplaatsen.

Het object is gemaakt van het onderstel van de GRAS-boot die de afgelopen jaren nabij het stadsstrand lag. Vanwege de erbarmelijke staat is de boot de afgelopen maanden afgebroken. Het onderstel heeft men echter intact gelaten zodat deze nu kan gebruikt worden om op te zitten, op te liggen of om vanaf te springen.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan de vlonder qua temperaturen dit weekend ook gelijk goed ingewijd worden. Op zaterdag en zondag kan het 23 tot 25 graden worden, voorspelde Kamphuis dinsdagavond.