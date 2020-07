Grootste ‘zadenbom’ ter wereld is onderweg naar Groningen

nieuws

Foto: Jos Volkers (via Facebook)

De containerkunsthal MOBi op het Suikerterrein is vrijdag de eerste locatie waar de Bioremediating Missile van de Groningse kunstenaar Jos Volkers aan het publiek wordt getoond. Volkers werkt de afgelopen twee jaar in Roemenië aan het project. Zijn creatie legt vanaf dinsdag een reis van 2000 kilometer af naar de Stad.

De veertien meter lange raket is onderweg vanuit Roemenië naar Groningen. Naar verwachting komt het kunstwerk vrijdag aan op het Suikerterrein. Daar zal het gevaarte tot 25 juli te zien zijn. De tentoonstelling van het kunstwerk is iedere dag te bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur en op afspraak. In augustus en september reist de Bioremediating Missile naar verschillende tentoonstellingen en festivals in Nederland.

De Bioremediating Missile is gebouwd van biologisch afbreekbare materialen zoals, hout, textiel en klei. De raket is gevuld met zaden, sporen en voedingstoffen zoals water en mineralen. Voor de bouw richtte Volkers de opgerichte fictieve onderneming Ecological Space Engineering (E.S.E.) op. Deze ‘onderneming’ houdt zich bezig met speculatief design voor het verbeteren van de leefkwaliteit op aarde.