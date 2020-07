Grootste ‘zadenbom’ ter wereld aangekomen op Suikerterrein

nieuws

Foto: Jos Volkers (via Facebook)

De grootste ‘zadenbom’ ter wereld, de Bioremediating Missile van de Groningse kunstenaar Jos Volkers, is donderdagavond gearriveerd op het Suikerterrein. Het transport liep bijna een week vertraging op.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bom afgelopen zondag zou arriveren in Stad maar de Oostenrijkse politie gooide roet in het eten. Volkers heeft de raket afgelopen twee jaar opgebouwd in Roemenië. De raket heeft een lengte van veertien meter en is gebouwd van biologisch afbreekbare materialen als hout, textiel en klei. Het gevaarte is gevuld met zaden, sporen en voedingsstoffen als water en mineralen. Met het project wijst Volkers op de ecologische crisis die de wereld aan het bedreigen is.

Normaal moet de rit van tweeduizend kilometer in drie dagen af te leggen zijn maar de Oostenrijkse Bundespolizei constateerde dat de machtigingen niet op orde waren. Donderdagavond kwam het transport dus aan op het Suikerterrein waar het project vanaf 29 juli veertien dagen lang te zien zal zijn. Daarna gaat het een tour maken langs verschillende steden in het land.