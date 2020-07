Groningse longarts maakt zich zorgen over coronasituatie

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De Groningse longarts Sander de Hosson is minder gerust op de huidige coronasituatie in ons land. “Met de geruststellende woorden van dinsdag gaan we er niet komen.”

De Hosson refereert daarmee naar de woorden die het kabinet dinsdag sprak. Vorige week luidden zij nog de alarmbel toen het aantal besmettingen fors was toegenomen. Deze week blijkt dat het aantal besmettingen nog steeds toe neemt maar minder snel. “Ik vind het met name zorgwekkend dat het reproductiegetal is gestegen van R 1,29 naar R 1,40 . Dit betekent dat honderd mensen 140 andere mensen besmetten die weer 196 mensen besmetten. Het reproductiegetal moet kleiner worden dan R 1,0 om het virus uit te kunnen doven.”

Forse toename van patiënten

“Met de toch geruststellende woorden van vandaag gaan we er wat mij betreft niet komen. De coronamaatregelen zijn verruimd, maar ook ons gedrag is veranderd de laatste maanden. Bij dit reproductiegetal is de kans dat we in het najaar, of misschien nog wel eerder, te maken krijgen met een forse toename van patiënten. Iedereen is klaar met dit virus, maar het virus is niet klaar met ons. Dit gaat nog maanden, en misschien nog wel langer, duren.”

Het gedrag van mensen voorkomt een tweede golf

Volgens De Hosson is er maar één oplossing en dat is een vaccin. Tot die tijd zijn het de mensen en hun gedrag die een tweede golf kunnen voorkomen. “Houd afstand van elkaar, was je handen vaak en gedurende twintig seconden, blijf binnen als je klachten hebt en test jezelf als je coronaklachten hebt.” De longarts denkt dat het coronavirus uiteindelijk hanteerbaar zal worden. “De toename in kennis is enorm. Het is eindig, al betalen we met zijn allen wel een hele hoge prijs.”

Mondkapjes zijn relevant hulpmiddel

Om een tweede golf te voorkomen is De Hosson voorstander van het gebruik van mondkapjes. “Mondkapjes zijn wat mij betreft een relevant hulpmiddel mits ze goed gebruikt worden. Daarnaast vind ik dat de overheid veel meer energie moet steken in nieuwe campagnes om de duidelijke regels en afspraken te delen.”